«Коты живут лучше моих детей»: неизвестные отравили питомцев писательницы Донцовой

Как рассказала писательница, угрозы от недоброжелателей она получала продолжительное время, но не ожидала, что кто-то решится на подобное.
Известная писательница Дарья Донцова сообщила, что неизвестные отравили ее домашних животных. При этом ранее автор популярных детективов получала многочисленные угрозы в соцсетях.
В беседе с «Пятым каналом» Донцова рассказала, что хейтеры возмущались тем, как живут ее питомцы.
«Твои коты живут лучше моих детей, лучше помоги бедным…», «Нам есть нечего, а ты собак сыром кормишь», — приводит комментарии недоброжелателей писательница.
В итоге в конце августа оба мопса писательницы внезапно заболели. Позже выяснилось, что собаки отравились. Одного из питомцев спасти не удалось, второе животное до сих пор проходит лечение.
Теперь Донцова не хочет выкладывать в соцсети фотографии и видео со своими животными, опасаясь за их жизнь.
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