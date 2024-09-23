Черника, брусника и другие полезные осенние ягоды, которые растут в Ленобласти: где их можно собирать

В лесах Ленобласти уже поспели свежие осенние ягоды. Рассказываем, в каких районах их больше всего.

В Ленинградской области уже поспели полезные осенние ягоды: черника, брусника, клюква и другие. Поэтому самое время брать лукошко и отправляться на их поиски.

Черника, например, произрастает по всей территории 47-региона, но больше всего этой ягоды встречается в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах.

Тем временем брусника распространена в Гатчинском, Кировском и Киришском районах.

Унести домой заполненные клюквой ведра можно, если отправиться в Приозерский и Кировский район, рассказали специалисты «Объясняем.рф», подготовив даже специальные карточки с указанием населенных пунктов.

Фото: Объясняем.Ленинградская область/ Телеграм