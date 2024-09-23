Петербург может накрыть аномальное тепло на этой неделе

Температура выше 20 градусов ожидается в середине текущей недели.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге 25 сентября может установить рекорд. Согласно прогнозу синоптика Александра Колесова, столбики термометров покажут +22 градуса.
Сейчас все условия для такого теплого дня сохраняются, и в теплом секторе циклона воздух в Санкт-Петербурге ещё может прогреться до +22 гр. Рекорд максимальной температуры в этот день держится уже почти 100 лет, так как наблюдался он 25 сентября 1925 года, — поделился синоптик.
Однако прогнозируемое потепление будет недолгим. Во второй половине текущей недели циклоны накроют Петербург и Ленобласть, что спровоцирует осадки по всей агломерации, добавил Колесов.
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23.09.2024 22