От «Леноблводоканала» требуют более 26 млн рублей за сброс стоков в Селезневку

Росприроднадзор в судебном порядке требует от ГУП «Леноблводоканал» возместить свыше 26 млн рублей вреда, причиненного реке Селезневка. В добровольном порядке ущерб не возмещен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вред был оценен по результатам внеплановой проверки в прошлом году. В стоках, сливаемых в Селезневку, выявили превышения по ряду показателей: аммоний-ион, АПАВ, нефтепродукты, железо, взвешенные вещества и другие.

За нарушение компанию оштрафовали на 224 тысячи рублей. «Леноблводоканал» пытался оспорить назначение административного наказания, однако суд первой инстанции оставил жалобу без удовлетворения.