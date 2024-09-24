От «Леноблводоканала» требуют более 26 млн рублей за сброс стоков в Селезневку

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Росприроднадзор в судебном порядке требует от ГУП «Леноблводоканал» возместить свыше 26 млн рублей вреда, причиненного реке Селезневка. В добровольном порядке ущерб не возмещен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вред был оценен по результатам внеплановой проверки в прошлом году. В стоках, сливаемых в Селезневку, выявили превышения по ряду показателей: аммоний-ион, АПАВ, нефтепродукты, железо, взвешенные вещества и другие.

За нарушение компанию оштрафовали на 224 тысячи рублей. «Леноблводоканал» пытался оспорить назначение административного наказания, однако суд первой инстанции оставил жалобу без удовлетворения.

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20.09.2024 110
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