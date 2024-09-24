Российские банки почти исчерпали лимиты семейной ипотеки — Минфин

Всего у банков осталось 427 млрд рублей на льготную программу. Этого хватит до ноября.

Лимиты российских банков для выдачи семейной ипотеки заканчиваются. По данным Минфина, средств осталось до ноября.

Общего текущего лимита программы хватит до ноября. Оператор программы перераспределил лимиты между банками для продолжения выдач. Сейчас Минфин настраивает механизм для более эффективного перераспределения лимитов между банками. Будем следить за динамикой выдач до конца года и при необходимости принимать соответствующие решения, — приводит ТАСС сообщение Минфина.