Госдума приняла в I чтении проект закона о запрете участия иноагентов в деятельности институтов общественного контроля

Как подчеркнула один из авторов документа, депутат Ольга Занко, общественный контроль является внутренним делом государства. Участие в нем организаций и лиц, служащих иностранным интересам, недопустимо.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия иноагентов в деятельности институтов общественного контроля. Лица, наделенные этим статусом или же имеющие гражданство иностранного государства, не смогут выдвигаться в кандидаты на выборах, быть членами Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат.

Документ разрабатывался группой депутатов и сенаторов по инициативе зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко при участии Общественной палаты РФ.

Общественный контроль — это сугубо внутреннее дело нашего государства. Это пространство, где формируется доверие между властью и обществом. Допуск в это пространство организаций или людей, служащих иностранным интересам, несёт в себе риски подрыва суверенитета и национальной безопасности. Наш долг — защитить граждан от возможного внешнего влияния и сохранить чистоту и независимость общественных институтов, — заявила парламентарий.

Кроме того, новый закон увеличивает численный состав Общественной палаты РФ: квоту кандидатов, выдвигаемых главой государства, а также представителей от НКО по конкурсу. Общее число членов ОП составит 178 человек.

Вместе с тем документ расширяет перечень целей деятельности как федеральной, так и региональных палат. Теперь среди задач консультативных органов — сохранение, укрепление и популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей, на чем ранее неоднократно акцентировал внимание президент Владимир Путин.

Новый законопроект вносит изменения в пять уже действующих федеральных законов в сфере гражданского общества: «Об Общественной палате Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».