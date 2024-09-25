В ближайшие выходные в Ленобласти и Петербурге будут ловить пьяных водителей

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В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти.

Проверки пройдут с 27 по 29 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.

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23.09.2024 127
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