Приезжий задержан за поджог дачи в Кингисеппском районе

В полицию Кингисеппского района 24 сентября около 12:30 обратилась 72-летняя жительница Ивангорода. Неизвестный поджег ее дачу в деревне Новопятницкое.

Дом сгорел полностью. Ущерб пострадавшей оценен примерно в 3,5 млн рублей. Подозреваемого задержали через четыре часа после обращения на Кингисеппском шоссе.

Им оказался 48-летний житель Оренбургской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос об уголовном деле.