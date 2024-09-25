Приезжий задержан за поджог дачи в Кингисеппском районе

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Пожар
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Кингисеппского района 24 сентября около 12:30 обратилась 72-летняя жительница Ивангорода. Неизвестный поджег ее дачу в деревне Новопятницкое.

Дом сгорел полностью. Ущерб пострадавшей оценен примерно в 3,5 млн рублей. Подозреваемого задержали через четыре часа после обращения на Кингисеппском шоссе.

Им оказался 48-летний житель Оренбургской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос об уголовном деле.

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23.05.2022 1896
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