Приезжий задержан за поджог дачи в Кингисеппском районе

В полицию Кингисеппского района 24 сентября около 12:30 обратилась 72-летняя жительница Ивангорода. Неизвестный поджег ее дачу в деревне Новопятницкое.
Дом сгорел полностью. Ущерб пострадавшей оценен примерно в 3,5 млн рублей. Подозреваемого задержали через четыре часа после обращения на Кингисеппском шоссе.
Им оказался 48-летний житель Оренбургской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос об уголовном деле.
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23.05.2022 1896