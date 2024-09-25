В Роскачестве заявили о массовых случаях нарушения закона при продаже БАДов на маркетплейсах

Данные мониторинга Роскачества показали, что на маркетплейсах некоторые продавцы реализуют БАДы, нарушая российское законодательство.

Так, зафиксирована продажа товаров с запрещенными веществами, а также выявлено отсутствие у некоторых продавцов обязательных свидетельств о государственной регистрации на свою продукцию.

Специалисты предупреждают, что при заказе на маркетплейсах биологически активных добавок можно нарваться на подделку или лекарственный препарат, который следует принимать исключительно по рецепту врача.

«Если вы подбираете БАД к пище на маркетплейсе или в розничной сети, то отличить настоящую биологически активную добавку от пищевых добавок, незарегистрированных лекарств, продуктов с содержанием запрещенных веществ или опасной дозировкой активных компонентов становится сложнее», — сказано в сообщении Роскачества.

Отмечается, что вероятность покупки поддельных БАДов в аптеке снижена к минимуму, так как там происходит строгая фильтрация товаров.

В помощь гражданам организация сделала информационную карточку, которая поясняет, как определить настоящую биологически активную добавку.