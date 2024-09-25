ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за нарушений в рекламе счёта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила на основе жалоб клиентов Альфа-банка наличие ненадлежащей рекламы счёта для бизнеса, говорится в сообщении ведомства. В отношении кредитной организации возбуждено дело. Теперь одному из крупнейших частных банков в России грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Антимонопольный орган указал, что в службу поступили обращения граждан на несоответствие рекламы, распространяемой в метрополитене Москвы. В ней утверждалось, что платежи и переводы для бизнеса составляют ноль рублей. При этом на официальном сайте кредитной организации есть дополнения: такие условия действуют только для клиентов с подпиской, а лимит на бесплатные переводы и платежи физлицам составляет 10 миллионов рублей в месяц.

В ведомстве отметили, что подобный механизм подачи рекламы может ввести клиентов в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.