Доброта оказалась одним из ключевых факторов оценки внешней привлекательности человека, утверждают эксперты.

Добрые люди кажутся более привлекательными при оценки их внешних данных, заявили ученые из Тель-Авивского университета.

К такому выводу специалисты пришли в ходе эксперимента с участием 4192 добровольцев. Испытуемым продемонстрировали фотографии из паспорта других людей, а также предложили изучить их краткую биографию и черты характера.

В итоге те, кого испытуемые посчитали добрыми людьми, казались им более красивыми, чем остальные.