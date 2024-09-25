Доброта оказалась одним из ключевых факторов оценки внешней привлекательности человека, утверждают эксперты.
Добрые люди кажутся более привлекательными при оценки их внешних данных, заявили ученые из Тель-Авивского университета.
К такому выводу специалисты пришли в ходе эксперимента с участием 4192 добровольцев. Испытуемым продемонстрировали фотографии из паспорта других людей, а также предложили изучить их краткую биографию и черты характера.
В итоге те, кого испытуемые посчитали добрыми людьми, казались им более красивыми, чем остальные.
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09.09.2024 283