Для достижения инфляции в 4% ключевую ставку придется повысить до 52% — эксперты

Нынешней ключевой ставки в 19% не хватит, чтобы снизить инфляцию до желаемого показателя.

В Институте ВЭБ назвали условие, при котором инфляция вернется к 4% годовых, к чему стремится Банк России на протяжении уже нескольких месяцев. Эксперты утверждают, что для этого придется повысить ключевую ставку сразу до 52%.

Согласно расчетам аналитиков, повышение ключевой ставки на 1% снижает инфляцию на 0,15%. При этом продолжающийся рост цен в России имеет немонетарную природу. По этой причине увеличение ставки не даст результата.