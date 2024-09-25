В Кремле подчеркнули важность дискуссии о сокращении учебного времени в школах

Дмитрий Песков считает, что экспертные дискуссии о сокращении времени обучения более чем оправданы.

Обсуждение сокращения времени учебы в российских школах оправдано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что система образования должна соответствовать современным реалиям, но пока единой позиции об уменьшении срока учебы нет.

Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы «за» и «против», но, безусловно, эта дискуссия более чем оправдана, — заявил Песков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский допустил сокращение сроков обучения в школах и вузах РФ.