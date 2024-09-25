Минобрнауки хочет убрать ЕГЭ по иностранному языку для отдельных специальностей

Речь идет о специальностях экономиста и менеджера. Соответствующий проект приказа уже разработан.

Минобрнауки предложило исключить из требований вузов к абитуриентам, поступающим на специальности, связанные с экономикой, менеджментом и управлением персоналом, необходимость сдачи ЕГЭ по иностранному языку.

Остальные предметы остаются без изменений: математика и русский язык в качестве основных. Среди дополнительных: информатика, история, обществознание и география.

Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.