Минобрнауки хочет убрать ЕГЭ по иностранному языку для отдельных специальностей

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Речь идет о специальностях экономиста и менеджера. Соответствующий проект приказа уже разработан.

Минобрнауки предложило исключить из требований вузов к абитуриентам, поступающим на специальности, связанные с экономикой, менеджментом и управлением персоналом, необходимость сдачи ЕГЭ по иностранному языку.

Остальные предметы остаются без изменений: математика и русский язык в качестве основных. Среди дополнительных: информатика, история, обществознание и география.

Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

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