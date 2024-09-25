Педагог из Ленобласти вышла в финал шоу «Классная тема!»

Учитель истории из Всеволожского района Светлана Короткова вышла в финал «Классной темы!» – телевизионного шоу, рассказывающего о ярких педагогах современности.

Преподаватель Юкковской школы-интерната в своей видеовизитке рассказала зрителям о петровских реформах. И о том, как масштабные изменения, начавшиеся с берегов Невы, трансформировали все государство.

Организаторы проекта получили 6,5 тысячи заявок от учителей со всей России. Победитель получит возможность вести авторскую программу на федеральном телеканале.

Финалистов определят народным голосованием. Поддержать понравившегося педагога можно до 18:00 29 сентября по ссылке.