Срок службы 130 тысяч единиц оборудования подходит к концу.

В 2025 году в России может произойти массовая остановка лифтов в многоквартирных домах. Дело в том, что ресурс оборудования почти выработан — оно не обслуживается десятилетиями, рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

У нас достаточно большое количество лифтов, требующих ремонта и замены, — по разным данным, порядка 130 тысяч нам нужно заменить к 2030 году. Пока замена идет плохо. Потому что, к сожалению, лифты дорогие, средств не хватает. Самая критическая ситуация складывается с домами на спецсчетах, — цитирует депутата «ПГ».