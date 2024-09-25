Срок службы 130 тысяч единиц оборудования подходит к концу.
В 2025 году в России может произойти массовая остановка лифтов в многоквартирных домах. Дело в том, что ресурс оборудования почти выработан — оно не обслуживается десятилетиями, рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
У нас достаточно большое количество лифтов, требующих ремонта и замены, — по разным данным, порядка 130 тысяч нам нужно заменить к 2030 году. Пока замена идет плохо. Потому что, к сожалению, лифты дорогие, средств не хватает. Самая критическая ситуация складывается с домами на спецсчетах, — цитирует депутата «ПГ».
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