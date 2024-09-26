В парке Соснового Бора поломали деревья на 300 тысяч рублей

Ранее ivbg.ru сообщал, что в парке «Белые пески» в Сосновом Бору вандалы сломали около 40 деревьев.

Предварительно, стоимость ущерба составила 300 тысяч рублей. Есть вероятность, что будет возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке. Заявление в полицию уже написано, ведется проверка.

Подозрения падают на школьников.