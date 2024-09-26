Россия внесла изменения в ядерную доктрину

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Президент России Владимир Путин заявил об обновлении ряда положений ядерной доктрины страны.

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Изменения сводятся к следующим пунктам:

  • расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
  • дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
  • агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

По словам Путина, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».

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16.09.2024 154
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