Президент России Владимир Путин заявил об обновлении ряда положений ядерной доктрины страны.
Изменения сводятся к следующим пунктам:
- расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
- дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
- агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.
По словам Путина, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».
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