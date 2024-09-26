В России введут новые штрафы для владельцев собак

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Он предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. для физических лиц, от 3 до 5 тыс. – для индивидуальных предпринимателей. За повторный случай физлицам придется заплатить 1,5-3 тыс., а предпринимателям — 5-10 тыс. рублей.

В частности, наказание предусматривается для хозяев животных, выгуливающих потенциально опасных собак без намордника и поводка, а также за выгул питомцев в неположенном для этого месте.