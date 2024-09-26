Дрозденко: до 2027 года ждем 3,2 трлн рублей инвестиций в экономику Ленобласти

Сегодня, 26 сентября, на заседании правительства Ленобласти был утверждён обновленный прогноз социально-экономического развития.

До 2027 года ждем 3,2 трлн рублей инвестиций в экономику Ленобласти. Это 48,9% валового регионального продукта – уровень наиболее развитых мировых экономик. Из них – более 800 млрд рублей инвестиций прогнозируем уже в 2024 году. Самые большие вложения придут в обрабатывающие отрасли, — рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как подчеркнули на заседании:

— Прирост реальной заплаты за три года составит 9,4% к уровню 2024 года. К 2027 году среднемесячная номинальная зарплата увеличится до 98,9 тыс. рублей.

— Численность занятого населения вырастет до 960 тысяч человек. Безработица будет не выше 0,3%.

— К концу 2027 года планируется прирост населения на 33 тысячи человек — до 2 млн 78 тысяч.

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