Дрозденко: до 2027 года ждем 3,2 трлн рублей инвестиций в экономику Ленобласти

Сегодня, 26 сентября, на заседании правительства Ленобласти был утверждён обновленный прогноз социально-экономического развития.
Как подчеркнули на заседании:
— Прирост реальной заплаты за три года составит 9,4% к уровню 2024 года. К 2027 году среднемесячная номинальная зарплата увеличится до 98,9 тыс. рублей.
— Численность занятого населения вырастет до 960 тысяч человек. Безработица будет не выше 0,3%.
— К концу 2027 года планируется прирост населения на 33 тысячи человек — до 2 млн 78 тысяч.
Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
И система «Зеленый коридор для инвестора», куда включены органы исполнительной власти Ленобласти, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации. По ссылке собраны все ответы на главный вопрос.