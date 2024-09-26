Google ограничил регистрацию новых аккаунтов в России

Это уже подтвердило Минцифры.

Теперь зарегистрировать новый аккаунт Google в России не выйдет. Корпорация ограничила такую возможность, что уже подтвердили в Минцифры.

Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям, — указано в сообщении ведомства.

При этом подтвердить авторизацию по СМС в существующих аккаунтах пока можно. Однако в ведомстве не исключат, что в будущем корпорация уберет и эту функцию.