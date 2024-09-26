Ученые назвали еще один неявный симптом онкологии

По словам исследователей, свидетельствовать о развитии рака могут твердые уплотнения, похожие на шишки, на разных частях тела.

Появление плотных образований на теле человека может говорить о наличии онкологии, заявили иностранные ученые.

речь идет о липомах, которые являются реакцией организма на воспалительные процессы. Эти новообразования свидетельствуют о самых разных заболеваниях.

Специалисты подчеркивают, что при онкологии липомы довольно твердые, неподвижные и постепенно увеличиваются в размерах. Появление этих злокачественных новообразований сопровождается лихорадкой, потерей веса и потливостью по ночам.