Дрозденко поздравил с профессиональным праздником воспитателей Ленобласти

Губернатор Ленобласти поздравил воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за преданность делу и искреннюю заботу о каждом ребенке.

«Вы дарите детям первые знания, учите дружбе, любви и пониманию, создавая атмосферу уюта и безопасности, где каждый ребенок может быть услышан и поддержан, а ваши терпение, доброта и мудрость оставляют неизгладимый след в сердце каждого воспитанника», — говорится в поздравлении.

В свою очередь правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию системы дошкольного образования: строятся новые учреждения, обновляются действующие, улучшаются условия труда.