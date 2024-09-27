Госсекретарь США назвал «безответственными» и «несвоевременными» изменения в ядерной доктрине России

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел предложенные Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины страны «безответственными» и «несвоевременными».
Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей, передает РБК.
«Я бы посоветовал сделать это сейчас, особенно, когда весь мир собрался <…>, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения», — сказал он, имея в виду Генассамблею ООН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об обновлении ряда положений ядерной доктрины страны.
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