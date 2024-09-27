Госсекретарь США назвал «безответственными» и «несвоевременными» изменения в ядерной доктрине России

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел предложенные Владимиром Путиным изменения ядерной доктрины страны «безответственными» и «несвоевременными».

Блинкен призвал осудить «ядерную риторику» российских властей, передает РБК.

«Я бы посоветовал сделать это сейчас, особенно, когда весь мир собрался <…>, чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения», — сказал он, имея в виду Генассамблею ООН.