Мотоциклист сбил пешехода в Ольгино, погибли оба

Смертельное ДТП произошло вечером 26 сентября на перекрестке улицы Вокзальная и Ключевого проспекта в поселке Ольгино.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, водитель мотоцикла Triumph, на вид которому около 25 лет, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходившего дорогу пешехода, мужчину на вид 40 лет, после чего не справился с управлением и сам упал с мотоцикла.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В результате ДТП мотоциклист и пешеход погибли на месте. Все обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.