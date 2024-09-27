В Ленобласти выбрали лучшую школьную столовую

В Ленобласти подвели итоги регионального конкурса «Лучшая школьная столовая Ленинградской области».

По итогам конкурсных испытаний лучшая городская школьная столовая оказалась в Киришской школе №3, а лучшая сельская — в Оредежской школе. Лучшим школьным поваром признали Анастасию Кирьянову из Всеволожского ЦО.

Фото: комитет образования Ленобласти

Лауреатами конкурса также признаны команды из школы №2 Всеволожска и Гостинопольской школы и повар школы №1 города Выборг Юлия Амельченко, сообщили в комитете по образованию Ленобласти.

Победители представят Ленинградскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2024».