В Ленобласти выбрали лучшую школьную столовую

В Ленобласти подвели итоги регионального конкурса «Лучшая школьная столовая Ленинградской области».
По итогам конкурсных испытаний лучшая городская школьная столовая оказалась в Киришской школе №3, а лучшая сельская — в Оредежской школе. Лучшим школьным поваром признали Анастасию Кирьянову из Всеволожского ЦО.
Фото: комитет образования Ленобласти
Лауреатами конкурса также признаны команды из школы №2 Всеволожска и Гостинопольской школы и повар школы №1 города Выборг Юлия Амельченко, сообщили в комитете по образованию Ленобласти.
Победители представят Ленинградскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2024».
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