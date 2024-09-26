В Госдуме предложили ограничить публикации в СМИ о совершенных детьми преступлениях

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ограничить публикацию в соцсетях и СМИ подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами до 18 лет.
По его словам, новостные сообщения о таких происшествиях «не должны содержать упоминание имени подозреваемых и обвиняемых, орудия преступления, точного местоположения, характеристики предполагаемого злоумышленника, любой личной информации и персональных данных, комментариев свидетелей, друзей, близких жертв или самого преступника».
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22.09.2024 117
По мнению Чернышова, ограничения для публикаций позволят оградить молодое поколение от деструктивного информационного влияния. Кроме того, это убережет психику молодёжи и защитит её от необдуманных действий.