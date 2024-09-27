Биатлонистка из Соснового Бора завоевала «бронзу» на первенстве России

Спортсменка из Ленобласти завоевала третье место на первенстве России по биатлону, которое проходит в Смоленской области.

Надежда Нечай завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке, сообщили в центре спортивной подготовки Ленобласти.

В рамках первенства России за призовые места борются юноши и девушки 13-14 лет со всей страны.