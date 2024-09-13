В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены

В Гатчине продолжается строительство новой ледовой арены. Уже смонтирован технический этаж.
Также уже проведены работы по выносу инженерных сетей и укладке водопровода с подключением к двум улицам — Кныша и Слепнева. Двойное подключение обеспечит бесперебойную работу арены в случае аварии на одной из веток.
Фото: Администрация Гатчинского района
В настоящий момент рабочие устанавливают анкерные группы для монтажа колонн и готовят основание фундаментной плиты для административно-бытового комплекса. До конца года планируется завершить монтаж металлоконструкций по всему периметру здания, включая административно-бытовой комплекс. А до наступления холодов закончить все монолитные работы и закрыть контур здания, сообщили в местной администрации.
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