В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены

В Гатчине продолжается строительство новой ледовой арены. Уже смонтирован технический этаж.

Также уже проведены работы по выносу инженерных сетей и укладке водопровода с подключением к двум улицам — Кныша и Слепнева. Двойное подключение обеспечит бесперебойную работу арены в случае аварии на одной из веток.

Фото: Администрация Гатчинского района

В настоящий момент рабочие устанавливают анкерные группы для монтажа колонн и готовят основание фундаментной плиты для административно-бытового комплекса. До конца года планируется завершить монтаж металлоконструкций по всему периметру здания, включая административно-бытовой комплекс. А до наступления холодов закончить все монолитные работы и закрыть контур здания, сообщили в местной администрации.