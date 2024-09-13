В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Гатчине продолжается строительство новой ледовой арены. Уже смонтирован технический этаж.

Также уже проведены работы по выносу инженерных сетей и укладке водопровода с подключением к двум улицам — Кныша и Слепнева. Двойное подключение обеспечит бесперебойную работу арены в случае аварии на одной из веток.

В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены спорт, Ленобласть, ледовая арена, Гатчина
В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены спорт, Ленобласть, ледовая арена, Гатчина
В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены спорт, Ленобласть, ледовая арена, Гатчина
В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены спорт, Ленобласть, ледовая арена, Гатчина
Фото: Администрация Гатчинского района

В настоящий момент рабочие устанавливают анкерные группы для монтажа колонн и готовят основание фундаментной плиты для административно-бытового комплекса. До конца года планируется завершить монтаж металлоконструкций по всему периметру здания, включая административно-бытовой комплекс. А до наступления холодов закончить все монолитные работы и закрыть контур здания, сообщили в местной администрации.

Вам будет интересно
В Гатчине полным ходом идет строительство ледовой арены спорт, Ленобласть, ледовая арена, Гатчина
«Озон» построит новый логистический хаб в Янино-2
Складской комплекс для компании «Озон» будет построен в массиве Янино-2 к 2026 году Соответствующее соглашение во время BRIEF-2024 подписали сегодня, 12...
12.09.2024 91
Автор