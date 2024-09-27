В России могут повысить срок брака до трех лет для получения ВНЖ

Вячеслав Володин внес в Госдуму поправку, согласно которой срок проживания в браке с гражданином России для получения вида на жительство (ВНЖ) в стране предлагается увеличить до трех лет.
Также внесена поправка, направленная на борьбу с фиктивным отцовством. В соответствии с ней, чтобы получить ВНЖ, нужно не просто усыновить ребенка, являющегося гражданином России, но прожить с ним от трех лет.
По замыслу авторов, законы направлены на то, чтобы браки заключались исключительно ради создания семьи, а не из корыстных побуждений. После внесения изменений фиктивный брак для ускоренного получения российского гражданства станет бесполезным.
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