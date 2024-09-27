В России могут повысить срок брака до трех лет для получения ВНЖ

Поделиться
Свадьба
Фото: Baltphoto.ru

Вячеслав Володин внес в Госдуму поправку, согласно которой срок проживания в браке с гражданином России для получения вида на жительство (ВНЖ) в стране предлагается увеличить до трех лет.

Также внесена поправка, направленная на борьбу с фиктивным отцовством. В соответствии с ней, чтобы получить ВНЖ, нужно не просто усыновить ребенка, являющегося гражданином России, но прожить с ним от трех лет.

По замыслу авторов, законы направлены на то, чтобы браки заключались исключительно ради создания семьи, а не из корыстных побуждений. После внесения изменений фиктивный брак для ускоренного получения российского гражданства станет бесполезным.

Вам будет интересно
В России могут повысить срок брака до трех лет для получения ВНЖ Россия, ВНЖ
В Петербурге задержали мигранта, который провел оскорбительную лекцию о русских в автобусе
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе станции...
05.10.2022 5002
Автор