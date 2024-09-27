ФАС проверит цены на продукты в крупнейших торговых сетях

ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях.
Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах из борщевого набора.
Сети должны предоставить информацию о динамике цен, объемах закупки и реализации за период с 1 января по 31 августа текущего года. Кроме того, ФАС запросила информацию о структуре розничных цен по каждому товару и о том, что влияет на разницу между розничной и отпускной ценой производителя, говорится в тг-канале ведомства.
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