ФАС проверит цены на продукты в крупнейших торговых сетях

ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях.

Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах из борщевого набора.

Сети должны предоставить информацию о динамике цен, объемах закупки и реализации за период с 1 января по 31 августа текущего года. Кроме того, ФАС запросила информацию о структуре розничных цен по каждому товару и о том, что влияет на разницу между розничной и отпускной ценой производителя, говорится в тг-канале ведомства.

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Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.