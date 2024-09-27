Мужчина задушил женщину в Тосненском районе. Его задержали, когда он пытался это скрыть

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве в городе Никольское Тосненского района.

Следствие установило, что в апреле 2024 года обвиняемый в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития алкоголя, задушил 48-летнюю женщину. Его задержали, когда он пытался скрыть следы преступления.

Обвиняемый дал признательные показания в убийстве. Проведено шесть судебных экспертиз. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.