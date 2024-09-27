В Петербурге и Ленобласти обезвредили более 30 боеприпасов времен войны

За последние сутки в Петербурге и Ленобласти нашли и обезвредили свыше 30 боеприпасов, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по регионам.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В частности, в деревне Гостилицы нашли минометный снаряд калибра 82 мм, недалеко от садоводства «Эрудит» в Выборгском районе — несколько ржавых ручных гранат Ф1, а в Ломоносовском районе наткнулись на гранату РГД-33. Кроме того, в Пушкинском районе Петербурге нашли минометную мину калибра 81 мм и артиллерийский снаряд калибра 150 мм.

Все боеприпасы были утилизированы на специализированном полигоне.