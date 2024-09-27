The Economist: Зеленский может провести выборы для укрепления своей власти в Украине

Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в Украине в 2025 году, чтобы укрепить свою власть. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Одним из возможных кандидатов может стать Валерий Залужный, которого Владимир Зеленский уволил с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале 2024 года. При этом, по данным американских политологов, доверие украинцев к нынешнему президенту упало с 80 % в мае 2023 года до 45 % в 2024 году.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были состояться в марте, но их отменили из-за военного положения в стране. По словам Зеленского, президентские выборы в Украине тогда были «не ко времени».