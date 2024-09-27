Спасатели Ленобласти и Петербурга провели совместные учения в метро

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Подразделения Леноблпожспас и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области в ночь с 25 на 26 сентября впервые приняли участие в совместной тренировке огнеборцев и работников Петербургского метрополитена. 

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Фото: kpb.lenobl.ru

По легенде учений пожар произошел в пассажирском поезде на перегоне между станциями «Девяткино» и «Гражданский проспект». Из опасной зоны не смогли самостоятельно эвакуироваться несколько человек.

Спасатели отработали тактические действия по спасению, эвакуации людей и ликвидации условного очага возгорания. А также задачу по эвакуации пострадавших из среды, не пригодной для дыхания.

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23.05.2022 1898
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