Спасатели Ленобласти и Петербурга провели совместные учения в метро

Подразделения Леноблпожспас и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области в ночь с 25 на 26 сентября впервые приняли участие в совместной тренировке огнеборцев и работников Петербургского метрополитена.
По легенде учений пожар произошел в пассажирском поезде на перегоне между станциями «Девяткино» и «Гражданский проспект». Из опасной зоны не смогли самостоятельно эвакуироваться несколько человек.
Спасатели отработали тактические действия по спасению, эвакуации людей и ликвидации условного очага возгорания. А также задачу по эвакуации пострадавших из среды, не пригодной для дыхания.
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23.05.2022 1898