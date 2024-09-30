Ленинградские МФЦ стали лучшими в России в третий раз подряд

МФЦ Ленинградской области третий год подряд признаны лучшими России в номинации «Крупная региональная сеть»

Кроме того МФЦ Ленобласти получили главную награду в номинации «Лучший проект» — Минэкономразвития объявило победителей юбилейного X конкурса «Лучший многофункциональный центр России 2023».

«По праву заслуженная оценка на федеральном уровне, и на региональном — растущее доверие и уважение жителей региона. Работа областных центров госуслуг постоянно совершенствуется, повышается качество обслуживания населения, предлагаются высокотехнологичные сервисы. Работа МФЦ области транслируется в другие регионы страны как одна из лучших практик центров госуслуг», — прокомментировал зампредседателя правительства 47 региона ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По итогам 2021 года Ленобласть стала лучшей в категориях «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.