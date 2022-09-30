МФЦ Ленобласти одержали победу в двух номинациях всероссийского конкурса Минэкономразвития

Ленобласть стала лучшей в категориях «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший проект МФЦ» конкурса «Лучший многофункциональный центр России» – 2021.

Региональная сеть МФЦ в рамках VI Всероссийского форума центров госуслуг «Мои документы» в Уфе получила награды за лучшие производственные показатели, высокое качество оказания государственных услуг и новаторские идеи.

МФЦ Ленобласти это 37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов и одно бизнес-окно Центра оказания услуг, а также 134 удаленных рабочих места. Ежегодно в центры обращается более 5,5 млн заявителей. В МФЦ можно оформить более 650 государственных и муниципальных услуг.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов.