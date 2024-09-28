В Google прокомментировали ограничения доступа к своим сервисам в России

В корпорации заявили, что им известно о проблеме.

В Google заявили, что в курсе проблем с регистрацией аккаунтов в России. При этом корпорация стремится сохранить доступ к своим бесплатным сервисам в стране.

Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России, — приводит сообщение Google «Известия».