В Google прокомментировали ограничения доступа к своим сервисам в России

В корпорации заявили, что им известно о проблеме.
В Google заявили, что в курсе проблем с регистрацией аккаунтов в России. При этом корпорация стремится сохранить доступ к своим бесплатным сервисам в стране.
Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России, — приводит сообщение Google «Известия».
Вам будет интересно
Корпорация внедрила новую функцию, отслеживающую скачанные со сторонних площадок приложения. Google внедрила функцию под названием API Google Play Integrity. Сервис будет...
12.09.2024 198