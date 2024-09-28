Россия предъявит претензии по теракту на «Северных потоках» еще ряду стран

На текущий момент Россия официально предъявила досудебные претензии четырем странам. В перспективе их может стать больше.

Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по делу о теракте на «Северных потоках». При этом, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ближайшей перспективе количество стран, получивших протест, станет больше.

Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, — цитирует дипломата РИА Новости.