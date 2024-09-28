В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре

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Индексация военных пенсий и зарплат, прямая блокировка копий пиратских ресурсов и другие законы, вступающие в силу в октябре.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие изменения ждут российских граждан уже через несколько дней. Подробнее о новых законах, вступающих в октябре, можно узнать из карточек ниже.

В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм-канал Госдумы
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В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре новый закон, Индексация, госдума, выплаты, Володин
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