В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре

Индексация военных пенсий и зарплат, прямая блокировка копий пиратских ресурсов и другие законы, вступающие в силу в октябре.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие изменения ждут российских граждан уже через несколько дней. Подробнее о новых законах, вступающих в октябре, можно узнать из карточек ниже.
Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм-канал Госдумы
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