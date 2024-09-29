Представителей России не пригласят на церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау Красной Армией, которая пройдет в Освенциме 27 января 2025 года, пишут западные СМИ.

Такое решение объяснили тем, что в Европе помнят жертв и чтят свободу, а РФ якобы не разделяет эти ценности. Тем временем экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, комментируя ситуацию, заявил, что, наверное, «они намерены вместо русских пригласить нацистов из Украины».

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, насколько это политически мотивированное решение – не приглашать Россию.

«В ЕС отмечание знаковых годовщин событий Второй мировой войны давно стало элементом политики, составная часть которой – сознательный отказ от направления приглашений представителям нашей страны. Мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау хотя и знаковый, однако далеко не единственный пример. Так, в прошлом году российский венок стал «нежелательным» у памятника воинам-освободителям в Киркенесе», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что проблема не ограничивается только символическими событиями. В Польше и других странах ликвидированы или изменены сотни мемориалов. И, что абсолютно чудовищно, процесс уничтожения коснулся даже братских могил. Внуки побежденных решились потревожить прах тех, кто отдал свои жизни за победу над «коричневой чумой». Таким образом они, похоже, мстят тем, кого их бесславные предки не смогли одолеть в открытом бою.

«Европейские политические элиты пишут альтернативную историю, в которой нет места подвигу бойцов и командиров Красной армии. Игнорируется тот факт, что на Восточном фронте были сосредоточены почти двести дивизий германской армии, разбив которые, СССР фактически решил исход войны. В их картине мира союзниками стали те, кто сегодня наносит на свою технику и снаряжение нацистские символы и снова атакует русскую землю», – резюмировал Сергей Перминов