Просвещенные моряки съели британского старшего офицера

«Просвещенные мореплаватели» съели офицера Джеймса Фицджеймса во время полярной экспедиции Франклина в 1845 году. Почти 200 лет смерти 129 человек были окутаны тайной, но в 2024 году ученые смогли ее раскрыть. Материалы научной работы появились в распоряжении Daily Mail.

Благодаря анализу ДНК установлено, что в могиле на канадском острове Кинг-Уильям покоится британский офицер, участвовавший в экспедиции. Но его съели не аборигены, а члены команды, пытавшиеся выжить.

Моряки должны были найти безопасный морской путь через Северный Ледовитый океан для торговли. Недалеко от Кинг-Уильяма корабли HMS Terror и HMS Erebus застряли во льдах.

Команда пыталась спастись пешком, но погибла от мороза и цинги. Изучение костей погибших позволило установить признаки каннибализма.