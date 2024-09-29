Просвещенные моряки съели британского старшего офицера

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«Просвещенные мореплаватели» съели офицера Джеймса Фицджеймса во время полярной экспедиции Франклина в 1845 году. Почти 200 лет смерти 129 человек были окутаны тайной, но в 2024 году ученые смогли ее раскрыть. Материалы научной работы появились в распоряжении Daily Mail.

Благодаря анализу ДНК установлено, что в могиле на канадском острове Кинг-Уильям покоится британский офицер, участвовавший в экспедиции. Но его съели не аборигены, а члены команды, пытавшиеся выжить.

Моряки должны были найти безопасный морской путь через Северный Ледовитый океан для торговли. Недалеко от Кинг-Уильяма корабли HMS Terror и HMS Erebus застряли во льдах.

Команда пыталась спастись пешком, но погибла от мороза и цинги. Изучение костей погибших позволило установить признаки каннибализма.

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10.06.2024 2003
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