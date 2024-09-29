Трамп прямо на встрече с Зеленским пообещал работать с Россией для завершения украинского конфликта

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США будет взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией для скорейшего завершения вооруженного конфликта. Об этом политик сообщил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Дональд Трамп вновь заявил, что если выиграет выборы, то сможет остановить конфликт еще до своей инаугурации.

«Я думаю, что задолго до этого мы сможем достичь договоренностей, которые устроят обе стороны», – подчеркнул Дональд Трамп

Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп отметил, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным. И выразил уверенность: «Мы быстро получим какую-то развязку».