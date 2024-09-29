Хозяин квартиры убил незваного гостя во Всеволожском районе

В поселке Романовка Всеволожского района 28 сентября задержан 39-летний местный житель. Мужчину подозревают в убийстве 38-летнего знакомого в ходе конфликта.

По версии следствия, утром в квартиру подозреваемого позвонил нетрезвый знакомый. Хозяин вышел на лестничную площадку, где между мужчинами произошла драка.

В ходе схватки гость не устоял на ногах, упал, ударился головой и умер. Заведено уголовное дело об убийстве.