Молодой спортсмен из сборной Петербурга получил тяжелое сотрясение в схватке

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Из концертно-спортивного комплекса «Сибур Арена» в детскую больницу на Васильевском острове 28 сентября госпитализирован 17-летний подросток.  

По предварительным данным, молодой человек входит в сборную Санкт-Петербурга по дзюдо. Во время схватки на фестивале единоборств он ударился головой о татами. При этом вес подростка – 90 килограммов.

Диагностировано тяжелое сотрясение мозга.

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21.07.2023 1185
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