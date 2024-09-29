Молодой спортсмен из сборной Петербурга получил тяжелое сотрясение в схватке

Из концертно-спортивного комплекса «Сибур Арена» в детскую больницу на Васильевском острове 28 сентября госпитализирован 17-летний подросток.

По предварительным данным, молодой человек входит в сборную Санкт-Петербурга по дзюдо. Во время схватки на фестивале единоборств он ударился головой о татами. При этом вес подростка – 90 килограммов.

Диагностировано тяжелое сотрясение мозга.