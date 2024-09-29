Япония хочет свое ядерное оружие

Избранный на пост председателя Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба призвал обсудить размещение ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И выступил за создание собственного ядерного арсенала в стране.

По мнению Сигэру Исибы, отсутствие системы коллективной самообороны, подобной НАТО, создает риск военных конфликтов в Азии. В частности, будущий премьер-министр выразил обеспокоенность ростом активности Китая вокруг островов Японии.

«Геополитический кризис, окружающий нашу страну, достиг такой степени, что война может разразиться в любой момент. Нужна азиатская версия НАТО», – заявил Сигэру Исиба

По мнению политика, укрепление военных сил Японии позволит удержать Китай от применения военной силы в Азии.

Сигэру Исиба станет новым премьер-министром Японии с 1 октября после утверждения парламентом. Во время избирательной кампании он выступал за укрепление военного потенциала Японии.