В Генштабе раскрыли подробности осеннего призыва в армию в России

Особенностью осенней призывной кампании, которая начнется с 1 октября, станет возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через «Госуслуги».
По словам замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского, о призыве на военную службу будут оповещать бумажными повестками – лично под расписку и заказными письмами.
Отправка призывников со сборных пунктов в места прохождения службы запланирована с 15 октября. Срочники не будут направляться для участия в СВО на территории новых регионов. Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев.
Вам будет интересно
В зоне проведения спецоперации погиб 61-летний ветеран боевых действий в Афганистане Станислав Юрко, известный как исполнитель военно-патриотических песен. Об этом...
17.09.2024 889