В Генштабе раскрыли подробности осеннего призыва в армию в России

Особенностью осенней призывной кампании, которая начнется с 1 октября, станет возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через «Госуслуги».

По словам замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского, о призыве на военную службу будут оповещать бумажными повестками – лично под расписку и заказными письмами.

Отправка призывников со сборных пунктов в места прохождения службы запланирована с 15 октября. Срочники не будут направляться для участия в СВО на территории новых регионов. Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев.