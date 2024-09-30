В семи районах Ленобласти сегодня, 30 сентября, началось периодическое протапливание

Первым делом его включают в социальных объектах, потом — в жилых домах, позже — на предприятиях и в коммерческих объектах.

«Сегодня периодическое протапливание стартует в Бокситогорском, Волховском, Киришском, Лодейнопольском, Подопорожском, Тихвинском и отдельных поселениях Сланцевского района. Решение о начале периодического протапливания и отопительного сезона принимается каждым муниципальным образованием самостоятельно, в зависимости от температуры воздуха», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов.

Для получения информации по отопительному сезону ленинградцы могут обратиться в Ситуационный центр. Также жители Ленобласти, у которых есть вопросы по отоплению в их домах, могут обратиться в Комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. Заполнить обращение можно по этой ссылке. Уточнить информацию по конкретному населенному пункту можно в местных администрациях.

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Напомним, что по поручению губернатора Ленобласти создана официальная страница штаба по отопительному сезону. В группе можно оставить свое обращение. Все они оперативно принимаются в работу. Важно указать точный адрес, детали обращения и контакты для связи. В состав Штаба входят представители комитетов по ТЭК, государственного жилищного надзора и контроля, ЖКХ Ленобласти и администраций муниципальных районов.