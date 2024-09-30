Начало октября встретит жителей Ленобласти ночными заморозками

В ночь на 1 октября столбики термометров местами в регионе покажут минус пять градусов.

МЧС по Ленинградской области публикует прогноз погоды на 1 октября. Согласно данным ведомства, в ночь на вторник местами в регионе установится отрицательная температура.

Переменная облачность. Без осадков. Ночью местами туман. Ветер восточных направлений ночью 1-5 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., местами до -5 гр., днем +9…+14 гр. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем — слабо понижаться, — указано в прогнозе.