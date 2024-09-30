На станциях петербургского метро установят умные камеры для слежки за пассажирами

На сайте госзакупок появилась заявка от ГУП «Петербургский метрополитен» на оказание услуг по техническому сопровождению интеллектуальной системы видеонаблюдения (ИСВН) на станциях метро Санкт-Петербурга.

До лета 2025 года обслуживание системы будет на 65 из 72 станций, сообщает Neva.Today. Затем ИСВН заработают на всех станциях метро. Умные камеры будут фиксировать изображения забытых на станциях предметов, автоматически идентифицировать пассажиров и находить нарушителей.

Стоимость контракта – 33,9 миллионов рублей. За систему видеонаблюдения отвечает АО «Аспект Северо-Запад».